Bernardo Silva estime que Manchester City a été lésé pour le match contre Arsenal
Un bouc émissaire idéal.
Après avoir concédé un nul 1-1 face à Arsenal dans les toutes dernières minutes, Bernardo Silva a trouvé le coupable : le calendrier. Selon le milieu offensif portugais, Manchester City n’avait que 66 heures pour récupérer après sa victoire en Ligue des champions contre Naples, tandis qu’Arsenal a pu siroter son thé tranquillement pendant cinq jours. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
