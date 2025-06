Bernard Lacombe, le capital des Gaules

Bernard Lacombe s'est éteint à l'âge de 72 ans, ce mardi. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, qui a partagé ses buts entre Lyon, Saint-Étienne et Bordeaux, était bien plus qu'un ancien joueur. Il est une légende de l'OL, son club, et du football français en général.

Depuis le 6 mai 2024 et la disparition de Bernard Pivot, il était le dernier emblème vivant sur la Fresque des Lyonnais, cette peinture murale géante trônant depuis trente ans rue de la Martinière, dans le premier arrondissement de la capitale des Gaules. Les Lyonnais avaient pris l’habitude de le croiser, sa main droite dans la poche de son jogging, son autre main sur la lanière de son sac et son haut aux couleurs de l’OL, son club, sa vie. Il était le seul sportif à figurer sur ce gigantesque et original hommage aux aux personnages historiques lyonnais, aux côtés de Paul Bocuse, Antoine de Saint-Exupéry, les frères Lumière, Claude Bernard, Louise Labbé, Sainte Blandine de Lyon et une vingtaine d’autres morceaux d’histoire (dont ne fait plus partie l’abbé Pierre depuis l’automne dernier). Voilà qui pose un homme, son œuvre et sa vie : Bernard Lacombe s’est éteint ce mardi à l’âge de 72 ans, laissant derrière lui un tas de buts, d’images et de souvenirs.

Joueur, directeur sportif, entraîneur, conseiller du président… Bernard Lacombe, c’est près de 40 ans d’Olympique lyonnais. Rarement une personne aura autant incarné un club de football. pic.twitter.com/0J71X8gXus…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com