Benzema voulait revenir à Lyon cet été !

Du rêve à la réalité… La retraite se rapproche pour Karim Benzema, qui aura 39 ans en décembre. L’attaquant vient de résilier son contrat avec Al-Hilal et cherche un ultime défi. Selon L’Equipe , le Nueve aurait voulu boucler la boucle à l’Olympique lyonnais , où tout a commencé pour lui. Son salaire n’aurait pas été un problème : il était même prêt à jouer sans être payé « par amour de l’OL et de sa ville » . Le Groupama Stadium l’aurait accueilli comme un roi, et on aurait vraiment voulu voir ça. Mais ça ne se fera pas…

Malgré la volonté du joueur, il y a un obstacle qui ne pouvait pas être surmonté : son contrat d’ambassadeur de la Saudi Pro League , qui court jusqu’en 2030. « Cela bloque une éventuelle signature dans un autre pays » , confirme L’Equipe . Il faudra donc se résoudre à voir KB9 raccrocher les crampons loin de chez lui.…

QB pour SOFOOT.com