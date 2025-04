Benoît Paire a pris une licence pour jouer avec les vétérans d’un club de Marseille

Nous vous étonnez pas si vous entendez quelqu’un hurler « la chaaaaatte ! » à l’autre bout du terrain de foot.

Reconverti consultant pour France Télévisions le temps de Roland-Garros, Benoît Paire a trouvé d’autres hobbies . Aujourd’hui 575 e au classement ATP et toujours énervé contre le monde de la petite balle jaune, le tennisman de 35 ans n’a pas encore raccroché la raquette mais se tourne déjà vers d’autres sports qu’il semble préférer davantage. Alors qu’on le voyait à l’œuvre il y a trois ans au Stade brestois, l’Avignonnais a signé une licence avec l’EUGA Ardziv , c lub de Marseille fondé en 1924 par des réfugiés arméniens. « J’ai un pote qui joue là-bas. Ils avaient besoin de monde pour certains matchs, il m’a proposé de venir. Moi, je faisais déjà des foots avec eux au stade Flotte. Alors j’ai dit : « OK, go ! » Et j’ai déjà fait deux matchs. Franchement, c’est très sympa » , explique-t-il à La Provence. …

MP pour SOFOOT.com