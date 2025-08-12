Benjamin Šeško explique s’inspirer de son « modèle » Zlatan Ibrahimović
Pas besoin de demander si Benjamin Šeško a vu le documentaire Becoming Zlatan , disponible sur Society +.
L’attaquant slovène débarque de Leipzig à Manchester United avec 85 millions d’euros sur l’étiquette et un modèle bien précis en tête. Le néo- Red Devil de 22 ans jure qu’il a grandi en se gavant de vidéos YouTube de… Zlatan Ibrahimović .…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer