Benjamin Pavard se porte bien, merci pour lui

Buteur face au Bayern Munich, son ancien club, ce mercredi en quarts de finale retour de Ligue des champions, Benjamin Pavard confirme qu'il est devenu un véritable patron depuis qu'il est passé de l'autre côté des Alpes. Le Français n'a jamais semblé aussi fort qu'à l'Inter et laisse peu à peu derrière lui les critiques dont il a pu faire l'objet par le passé.

« Premier poteau Pavaaard ! » Ce mercredi, face au Bayern Munich, Benjamin Pavard a surgi en première zone sur corner pour mettre l’Inter aux commandes et valider la qualification des champions d’Italie pour le dernier carré de la Ligue des champions. Son premier but sous le maillot des Nerazzurri , un peu moins de deux ans après son arrivée, qui plus est face à son ancien club, le Bayern. Ivre de joie, le Ch’ti a ringardisé les yaourts natures – ceux qui refusent de célébrer face à leurs anciennes couleurs – en allant exploser au poteau de corner avec ses coéquipiers et son public. Qu’importe si certains supporters bavarois froncent les sourcils, le défenseur n’en aura que faire. Habitué aux critiques depuis sa mise en lumière, un après-midi de juin 2018 face à l’Argentine, Pavard fait aujourd’hui son bonhomme de chemin sans faire de bruit, s’affirmant comme l’une des pièces maîtresses d’une équipe qui a tous les arguments pour jouer la victoire finale en C1.

Parfaitement adapté au système d’Inzaghi

À son arrivée en Lombardie à l’été 2023, Benjamin Pavard n’a pas eu à passer par la moindre période d’adaptation pour se faire une place au sein d’une équipe qui sortait d’une finale de Ligue des champions perdue face à Manchester City. Défenseur central capable de jouer sur le côté droit, il va de soi qu’il était fait pour correspondre aux exigences de Simone Inzaghi, adepte du 3-5-2 et qui a par exemple beaucoup misé sur un profil comme Matteo Darmian. Si l’Inter n’est pas forcément la plus belle à voir jouer, elle n’en reste pas moins une équipe extrêmement moderne qui demande beaucoup de dépassement de fonctions à chacun de ses hommes. Et à ce petit jeu-là, Pavard est particulièrement utile, participant activement au jeu offensif et multipliant les projections, tout en restant très solide derrière lorsqu’il s’agit de fermer boutique. Ce mercredi face aux Bavarois, il a d’ailleurs parfaitement symbolisé cette capacité à jouer plusieurs rôles, en étant à la fois buteur et le plus costaud de la charnière interiste. Il a notamment tenu le coup fa

Par François Linden pour SOFOOT.com