Benjamin Pavard s'excuse après son match raté contre Lens

L’Olympique des storys Instagram.

Trois jours après Emerson, c’est au tour de Benjamin Pavard de se saisir de son compte Instagram pour s’excuser en story de sa performance sur le pré. Il faut dire que lors de la défaite de Marseille à Lens (2-1), le champion du monde français a été plus que fautif en provoquant un penalty et en inscrivant un CSC. « Je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité », a notamment déclaré Benjamin Pavard dans son mea culpa avant d’assurer qu’il allait se rattraper dans les prochaines semaines.…

SO pour SOFOOT.com