Benjamin Pavard rappelé avec les Bleus après le forfait de Konaté
Cette trêve ressemble de plus en plus à une valse des anciens.
Pas entré en jeu face à l’Azerbaïdjan vendredi soir, Ibrahima Konaté a été contraint de déclarer forfait pour le déplacement de l’équipe de France en Islande. Une absence qui sera palliée par un retour : celui de Benjamin Pavard . Le néo-marseillais rejoindra donc le groupe en vue de cette rencontre, qui pourrait permettre aux Bleus de faire un grand pas de plus vers l’Amérique, lundi soir (20h45).…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer