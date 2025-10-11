Benjamin Pavard rappelé avec les Bleus après le forfait de Konaté

Cette trêve ressemble de plus en plus à une valse des anciens.

Pas entré en jeu face à l’Azerbaïdjan vendredi soir, Ibrahima Konaté a été contraint de déclarer forfait pour le déplacement de l’équipe de France en Islande. Une absence qui sera palliée par un retour : celui de Benjamin Pavard . Le néo-marseillais rejoindra donc le groupe en vue de cette rencontre, qui pourrait permettre aux Bleus de faire un grand pas de plus vers l’Amérique, lundi soir (20h45).…

TB pour SOFOOT.com