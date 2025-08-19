Benjamin Pavard pisté par l'OM ?
Et pourquoi pas neuf champions du monde 2018 en Ligue 1 ?
Sur le départ à l’Inter, Benjamin Pavard pourrait faire son retour en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille , selon la Gazzetta dello Sport . Le club phocéen se serait récemment penché sur le dossier du Français, sans avoir formulé d’offre pour l’instant.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer