Benjamin Pavard, il ne sort pas de nulle part

Après neuf ans passés à se construire une belle carrière à l’étranger, Benjamin Pavard est de retour en Ligue 1 sous les couleurs de l’OM. Avec l’ambition de rappeler à la France de quoi il est capable.

Donald Trump sur le point de forcer la porte de la Maison-Blanche, Hatem Ben Arfa meilleur joueur de Ligue 1 et la France en pleins préparatifs de son Euro à la maison : la dernière fois que l’on a vu Benjamin Pavard fouler une pelouse de notre championnat, c’était il y a une éternité. Il avait seulement 21 apparitions dans la Ligue des talents avec le LOSC lorsqu’il a décollé pour Stuttgart, à l’été 2016, avant de tracer sa route en Bundesliga puis en Serie A. Aujourd’hui, à 29 ans, le voilà de retour du bon côté des Alpes pour relever un joli défi à l’OM, où on ne l’aurait pas forcément imaginé il y a encore quelques semaines.

« J’ai envie de montrer ma vraie valeur en France »

Une équipe ambitieuse pour la deuxième saison de Roberto De Zerbi et le retour de la Ligue des champions au Vélodrome, un international français qui fait aujourd’hui office de valeur sûre au haut niveau : ce prêt en provenance de l’Inter Milan (pour 2,5 millions, avec une option d’achat fixée à 15), l’un des coups les plus notables de cette fin de mercato, peut se transformer en vrai bon deal d’un côté comme de l’autre. Titulaire en finale de Ligue des champions le 31 mai – il avait été l’un des « meilleurs » Milanais avant de sortir blessé avant l’heure de jeu –, Pavard avait semble-t-il perdu un peu de la confiance que lui accordaient les dirigeants intéristes, lesquels avaient d’ailleurs ouvert la porte à un départ de leur défenseur.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com