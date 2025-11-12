Benjamin Mendy sous le charme du foot polonais
À voir si c’est réciproque.
Dimanche dernier, Benjamin Mendy a effectué ses débuts en Pologne avec le club de Pogoń Szczecin qu’il a rejoint en septembre dernier, pour les deux prochaines saisons. Malheureusement, le champion du monde 2018 entré en cours de match n’a pas pu éviter la défaite de son équipe face à Jagiellonia (1-2).…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
