Benjamin Bourigeaud et Christophe Galtier remportent un trophée

Un truc impossible à faire à Rennes.

Benjamin Bourigeaud a remporté un trophée au Qatar. Sous la houlette de Christophe Galtier, l’ancien rennais et Al-Duhail ont remporté la QSL. La QSL ? Rien à voir avec les vieux accusés de réception : il s’agit de la Qatar Sports Club, une compétition qui met aux prises six des douze équipes de première division qatarienne à mi-saison, ouvert à des effectifs plus jeunes. Benjamin Bourigeaud a marqué le deuxième but de la finale, gagnée 2-1 face à Al-Arabi, l’équipe de … Marco Verratti. Un autre ancien de Ligue 1 s’est illustré en réduisant l’écart : Isaac Lihadji. Pour la petite histoire, il n’a pas célébré son but, car il a joué une saison à… Al-Duhail.…

UL pour SOFOOT.com