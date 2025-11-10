Benfica laisse des points au 3e club de Lisbonne

Secousses à Lisbonne.

Lire que Benfica perd des points lors du derby de Lisbonne est assez commun. Ça l’est un peu moins quand l’équipe de Lisbonne en question s’appelle Casa Pia. Le Benfica de José Mourinho s’est pris les pieds dans le tapis de Casa Pia ce dimanche (2-2) . Un match nul qui permet au troisième club de la capitale de sortir de la zone de relégation, mais qui fait stagner Benfica, à 6 points de Porto désormais. Les « Oies » de l’ancien Bordelais Jérémy Livolant ont égalisé dans le temps additionnel.…

UL pour SOFOOT.com