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Sadio Mané, tout un roman
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 14:00

Sadio Mané, tout un roman

Sadio Mané, tout un roman

Alors que la couronne du meilleur joueur africain de la dernière décennie est déjà sur sa tête, Sadio Mané se lance dans une nouvelle épopée en Coupe du monde avec le Sénégal. Un tournoi qui ne lui a jusqu'ici pas particulièrement réussi mais qui ne peut que renforcer une légende déjà très solide.

C’est l’histoire d’un lien à la fois unique et impossible qui se crée entre une fillette, Patricia, et le plus grand des félins, King. Le Lion de Joseph Kessel est ce roman qui, pour de jeunes lecteurs, peut servir de voyage initiatique vers la littérature, aussi parce qu’il raconte ce passage de douloureux de l’enfance à l’âge adulte. Une soixantaine d’années plus tard, alors que le continent que dépeint par cette figure de la résistance s’est libéré du joug des puissances coloniales, c’est un tout autre récit qui s’écrit. Cette fois entre un homme et une nation, mais toujours avec cette passion dévorante au cœur de l’intrigue. En effet, Les Lions de Sadio Mané est aussi devenu un classique. Un bel ouvrage qu’on n’a pas envie de ranger tout de suite dans sa bibliothèque et qu’on prend toujours plaisir à consulter. Cela tombe bien, le capitaine repart en mission, ce mardi dans le New Jersey, avec un rendez-vous contre l’équipe de France, pays où il a pu pousser la porte du haut niveau.

Le philanthrope

À 34 ans, l’ancien ailier du FC Metz et de Liverpool n’a plus grand chose à prouver. Sa valeur sportive, tout le monde la connaît et peut la mesurer à sa collection de trophées : champion d’Angleterre, champion d’Allemagne, champion d’Arabie Saoudite, champion d’Europe, champion d’Afrique. Ce n’est pourtant pas sur ce critière que l’enfant de Bambali veut rester dans l’histoire. Depuis qu’il a quitté les navetanes , depuis qu’il a fini sa préparation physique sur la plage de Diamalaye, depuis qu’il arrive à vivre de son talent, Sadio Mané a pour seule obsession qu’on se souvienne de lui pour une œuvre plus collective.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

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