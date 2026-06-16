 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La capitaine de l'Écosse débarque à Lyon
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 13:51

La capitaine de l'Écosse débarque à Lyon

La capitaine de l'Écosse débarque à Lyon

Encore du renfort pour la superteam lyonnaise. L’OL Lyonnes a annoncé ce mardi l’arrivée de Caroline Weir pour les trois prochaines saisons. La milieu écossaise arrive libre en provenance du Real Madrid. Avec 63 buts en 125 matchs toutes compétitions confondues , Weir est tout simplement devenue la meilleure buteuse de l’histoire du club madrilène. Élue meilleure joueuse du Real en 2023 et 2025, nommée au Ballon d’or l’an dernier, la capitaine de l’Écosse débarque donc dans le Rhône avec un CV très chargé.

Embed x.com…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Havre perd son capitaine
    Le Havre perd son capitaine
    information fournie par So Foot 16.06.2026 15:06 

    On en connait un qui préfère le soleil. Le maintien des Havrais sur la pelouse de Lorient lors de la dernière journée de Ligue 1 aura donc été le dernier fait d’armes du capitaine des Ciels et Marines, Arouna Sangante . Le défenseur sénégalais s’est engagé librement ... Lire la suite

  • Le premier ministre norvégien s'essaye à une interview en plein footing
    Le premier ministre norvégien s'essaye à une interview en plein footing
    information fournie par So Foot 16.06.2026 14:38 

    En mode Nicolas Sarkozy. Ce mardi, le premier ministre de la Norvège Jonas Gahr Stoere s’est essayé à un nouveau style d’interview : celle en plein footing . L’homme de 65 ans, maillot de la Norvège sur le dos, a parcouru quelques kilomètres en footing, accompagné ... Lire la suite

  • Premiers Potos : la websérie qui va changer votre façon de parier (et de voir vos amis)
    Premiers Potos : la websérie qui va changer votre façon de parier (et de voir vos amis)
    information fournie par So Foot 16.06.2026 14:37 

    Parions Sport et So Foot s'associent pour vous présenter Premiers Potos, une websérie en trois épisodes qui sent le baby-foot, les cacahuètes et les pronostics pas toujours très inspirés. Présentation. Jeanne la WikiFoot, Paul le superstitieux, Quentin le raisonnable ... Lire la suite

  • Une visite surprise pour les Bleus avant d’affronter le Sénégal
    Une visite surprise pour les Bleus avant d’affronter le Sénégal
    information fournie par So Foot 16.06.2026 14:03 

    Il a quand même trouvé le moyen de faire partie du voyage ! Paul Pogba , qu’on a un temps espéré voir revenir à son meilleur niveau avec l’AS Monaco, a rendu visite à ses potes de l’équipe de France. La Pioche a débarqué ce lundi à l’hôtel des Bleus à Boston , ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank