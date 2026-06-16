La capitaine de l'Écosse débarque à Lyon
Encore du renfort pour la superteam lyonnaise. L’OL Lyonnes a annoncé ce mardi l’arrivée de Caroline Weir pour les trois prochaines saisons. La milieu écossaise arrive libre en provenance du Real Madrid. Avec 63 buts en 125 matchs toutes compétitions confondues , Weir est tout simplement devenue la meilleure buteuse de l’histoire du club madrilène. Élue meilleure joueuse du Real en 2023 et 2025, nommée au Ballon d’or l’an dernier, la capitaine de l’Écosse débarque donc dans le Rhône avec un CV très chargé.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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