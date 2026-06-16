Une visite surprise pour les Bleus avant d’affronter le Sénégal

Il a quand même trouvé le moyen de faire partie du voyage ! Paul Pogba , qu’on a un temps espéré voir revenir à son meilleur niveau avec l’AS Monaco, a rendu visite à ses potes de l’équipe de France. La Pioche a débarqué ce lundi à l’hôtel des Bleus à Boston , et sera dans les tribunes du MetLife Stadium d’East Rutherford pour lsoutenir la bande de DD face au Sénégal. Plombé par les blessures et ne parvenant plus à trouver ses marques comme auparavant, c’est en tant que spectateur que le Monégasque s’apprête à participer à cette Coupe du monde.

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SW pour SOFOOT.com