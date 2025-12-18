beIN Sports reste le diffuseur officiel de la Coupe de France jusqu’en 2030
Alors que le contrat de diffusion de France TV et beIN Sports touchait à sa fin, c’est bien beIN qui poursuit sa collaboration avec la Coupe . La FFF a officialisé la prolongation de la chaîne comme diffuseur officiel de l’épreuve jusqu’en 2030 . Partenaire depuis 2022, la chaîne franco-qatarienne a acquis le lot B, qui comprend 63 matchs dont 53 en exclusivité et 10 en co-diffusion avec l’attributaire du lot A, soit 100 % des matchs.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
