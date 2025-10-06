Bein Sports refuse toujours de payer la totalité de sa traite à la LFP
Une entente toujours pas très cordiale.
Alors que la chaine franco-qatarienne Bein Sports n’avait déjà pas réglé la totalité du premier versement pour l’affiche de Ligue 1 du samedi 17h qu’elle diffuse, elle a récidivé pour le second versement. Selon L’Equipe , beIN a versé seulement 14 des 18 millions d’euros devant être payés le 5 octobre .…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
