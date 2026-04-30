BCE-Une première hausse de taux envisagée en juin - sources

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) devraient relever les taux d'intérêt au moins deux fois, à compter de leur prochaine réunion en juin, à moins qu'une issue favorable au conflit en Iran ne ramène rapidement les prix de l'énergie à leurs niveaux d'avant-guerre, ont rapporté à Reuters deux sources proches du dossier.

Comme prévu, la BCE a laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel mais a fait état de ses inquiétudes croissantes face à la résurgence de l'inflation, les perturbations de l'approvisionnement en carburant et autres produits dans le détroit d'Ormuz, faisant grimper les coûts pour la zone euro, particulièrement dépendante des importations d'énergie.

Des sources s'exprimant sous couvert d'anonymat ont déclaré s'attendre à une première hausse des taux en juin si la situation restait inchangée, alors que le baril de Brent a frôlé jeudi les 125 dollars le baril avant de redescendre légèrement en séance.

S'appuyant sur les projections de base de la BCE, publiées en mars, ces sources ont indiqué qu'au moins deux hausses de taux étaient à prévoir en retenant cette hypothèse.

Une telle perspective a déjà été évoquée lors de la réunion de ce jeudi de l'institution, au cours de laquelle plusieurs responsables se sont prononcé initialement en faveur d'une hausse des coûts d'emprunt.

L'une des sources a déclaré que le débat de ce jeudi portait principalement sur le mois de juin et qu'il y avait peu de désaccord autour de la table quant à la nécessité d'une réaction, à moins d'un changement fondamental des perspectives.

Une deuxième source a souligné que la décision attendue pourrait encore évoluer si un accord entre les Etats-Unis et l'Iran mettait fin au conflit et entraînait une baisse des prix de l'énergie.

Sollicité, un porte-parole de la BCE a refusé de s'exprimer.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)