BCE-Les anticipations d'inflation à court terme des ménages sont en hausse - Sleijpen

Les anticipations d'inflation à court terme des ménages dans la zone euro ont augmenté, même si celles à plus long terme restent bien ancrées autour de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré jeudi Olaf Sleijpen, membre de l'institution de Francfort et gouverneur de la banque centrale néerlandaise.

"Si l'on se tourne vers l'avenir immédiat, on constate un écart entre les marchés financiers et les prévisionnistes professionnels, d'une part, et les ménages et les entreprises, d'autre part", a-t-il dit lors d'une conférence à Istanbul.

"Les anticipations d'inflation, en particulier celles des ménages - les entreprises se situant quelque part entre les deux -, sont, disons, moins bien ancrées", a-t-il ajouté.

L'inflation en zone euro est ressortie en septembre à 3,8% sur un an, un niveau supérieur aux attentes.

Une enquête Reuters, publiée ce jeudi, montre que la BCE devrait maintenir son taux de dépôt à 2,50% ce mois-ci, mais le relever de 25 points de base en décembre, l'inflation étant proche du double de l'objectif visé.

(Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)