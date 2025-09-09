Bayrou démissionne à la mi-journée, Macron veut nommer très vite un Premier ministre

François Bayrou et le président Emmanuel Macron, le 12 juillet 2025 à l'Elysée, à Paris ( POOL / Tom Nicholson )

Emmanuel Macron est déterminé à nommer un nouveau Premier ministre dès mardi ou "dans les tout prochains jours", peut-être un proche comme Sébastien Lecornu, à l'encontre des appels à choisir la gauche, à négocier d'abord un accord politique ou à recevoir les chefs des partis.

François Bayrou, qui a massivement perdu lundi son pari d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, doit remettre mardi à la mi-journée à l'Elysée sa démission au président de la République qui en a déjà "pris acte".

Il va ensuite expédier les affaires courantes en attendant un successeur, le cinquième Premier ministre depuis le début du quinquennat en 2022. Du jamais-vu dans une Ve République longtemps réputée pour sa stabilité mais entrée dans une crise sans précédent depuis la dissolution en juin 2024.

Le chef de l'Etat "nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours", a annoncé lundi soir la présidence.

Dès mardi ? "C'est possible", ainsi qu'une expression présidentielle le même jour, continue-t-on de glisser dans son entourage, sans certitude pour autant.

- "Urgence" avant "Bloquons tout" -

Il y a "urgence à nommer un Premier ministre" parce qu'il ne doit pas "y avoir de pouvoir vacant" à la veille du mouvement "Bloquons tout" et avant la mobilisation syndicale du 18 septembre, a martelé le ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau, patron du parti Les Républicains (LR), évoquant un mois "propice à tous les débordements".

Le président Emmanuel Macron (à gauche) avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu et la ministre de la Santé Catherine Vautrin, le 8 avril 2025 à Arish, en Egypte ( POOL / Ludovic MARIN )

Le casse-tête auquel est confronté le président est pourtant le même que celui qu'il a été incapable de dénouer depuis qu'il a dissous l'Assemblée: trouver un profil susceptible de survivre dans un paysage parlementaire sans l'ombre d'une majorité.

A l'Elysée, on estime que la fragile coalition bâtie il y a un an entre la macronie et la droite est un acquis. Le président a exhorté ses chefs à "travailler avec les socialistes" pour "élargir" son assise.

Mais il ne devrait pas aller jusqu'à nommer comme Premier ministre le patron du Parti socialiste Olivier Faure, malgré ses offres de services pour la formation d'un "gouvernement de gauche" qui irait chercher des "compromis".

Selon ses proches, Emmanuel Macron préfère donner les clés de Matignon à une personnalité "de confiance".

Depuis lundi soir, le nom du ministre des Armées Sébastien Lecornu, 39 ans, devenu au fil du temps un intime du chef de l'Etat, revient avec insistance en macronie, certains interlocuteurs de l'Elysée allant jusqu'à rapporter que ce choix avait été arrêté. Avec la prudence d'usage: déjà en décembre, le président avait voulu désigner ce fidèle, avant que François Bayrou ne s'impose à lui pour Matignon.

Le nom de Catherine Vautrin revient aussi, mais la ministre du Travail et de la Santé reste discrète, ayant elle aussi déjà expérimenté un revirement élyséen en 2022.

Sur l'aile gauche de la macronie, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet s'est dite prête mardi à aller Matignon pour y appliquer un éventuel "pacte de coalition" incluant socialistes et écologistes.

A moins que le président n'écoute ceux qui lui recommandent "un parfum de cohabitation", auquel cas le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand pourrait tenir la corde.

- Concessions au PS? -

Autant de noms qui ne résolvent pas en soi l'équation: comment obtenir, a minima, une non-censure du PS, nécessaire pour tenir ? Selon un interlocuteur régulier d'Emmanuel Macron, ce dernier pourrait cette fois accepter que le Premier ministre, d'autant plus si c'est un proche, fasse de réelles concessions aux socialistes, par exemple sur la taxation des plus riches jusqu'ici un tabou pour lui.

Olivier Faure a refusé de dire si son parti négocierait avec une personnalité issue du camp présidentiel, continuant de "revendiquer le pouvoir".

La présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet, dirige la session parlementaire extraordinaire avant un vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a exhorté le chef de l'Etat à "recevoir" les chefs des partis de gauche "avant toute décision".

Le macroniste Gabriel Attal a demandé la désignation préalable d'un "négociateur" à même de vérifier les coalitions possibles, proposition qui semble mort-née.

Cette fois, l'intéressé ne devrait même pas engager des "consultations formelles", alors qu'il avait reçu les formations politiques à tour de rôle avant de désigner Michel Barnier il y a un an, et organisé une table ronde de plusieurs chefs de parti avant de choisir François Bayrou en décembre.

Ses stratèges estiment qu'il a déjà invité les forces politiques à dialoguer.

Il en donnera donc probablement plutôt mandat au futur Premier ministre, en lui demandant de négocier un programme a minima, et notamment une ébauche de budget pour 2026.

Emmanuel Macron le sait: s'il n'a que des cartes imparfaites entre les mains, l'atout qu'il va abattre risque d'être le dernier avant de devoir, en cas de nouvel échec, redissoudre l'Assemblée, comme l'y invite le Rassemblement national.

"La question du figurant importe peu, c'est la politique de fond qu'il faut changer. Les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences", a répété chef Jordan Bardella.

En cas d'impasse prolongée, la pression monterait sur une démission d'Emmanuel Macron, espérée par l'extrême droite comme par La France insoumise.