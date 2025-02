Bayern-Bayer, le nouveau duel à distance de la Bundesliga

Parmi les huitièmes de finale de Ligue des champions, on retrouvera dans quelques jours un duel germano-allemand entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Une affiche qui pourrait achever de supplanter le Klassiker face à Dortmund en matière de rivalité sportive. À moins que ce ne soit déjà le cas ?

2025 est une année lors de laquelle le FC Bayern Munich a l’interdiction de se foirer. Et pour cause, elle marque le 125 e anniversaire du club et la finale de la Ligue des champions se jouera dans la capitale bavaroise le 31 mai prochain. Pour s’offrir une nouvelle Finale dahoam (une « finale à la maison » en bavarois) après celle (perdue) face à Chelsea en 2012, il faudra commencer par se défaire du Bayer Leverkusen en huitièmes de finale, à l’occasion d’un double duel germano-allemand prévu les 5 et 12 mars. Et c’est loin d’être gagné. Malgré les 8 points qui séparent les Munichois du club de la banlieue de Cologne en championnat, ce sont bien les hommes de Xabi Alonso qui s’affichent en position de favoris. Du moins, c’est ce que croit savoir Karl-Heinz Rummenigge, lequel, en marge de la première d’un documentaire consacré à Thomas Müller, s’est déclaré « optimiste » malgré cet état de fait. « Je connais notre équipe. Et elle en a ras le bol. » Ancien joueur et directeur sportif du Bayer Leverkusen, Rudi Völler se la joue un peu plus modeste et parle d’un duel « d’égal à égal » , précisant que « ce sera équilibré lors des deux matchs et à la fin, c’est l’équipe la plus chanceuse qui passera. Leverkusen sait que ce n’était pas le vrai Bayern qu’on joue en championnat . »

Neuer Klassiker

Pourtant, même si on leur fait dire ce qu’on veut, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sous Xabi Alonso, le Werkself n’a encore jamais perdu contre le Rekordmeister (six matchs, trois victoires, trois nuls). Actuellement, seuls huit points séparent les deux clubs, tous deux en grande forme. La dernière défaite de Leverkusen remonte en effet au 21 janvier, en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (2-1), celle du Bayern, le lendemain face à Feyenoord (1-0). « De toute évidence, ils ont beaucoup de confiance en eux après la saison dernière – et à juste titre. Bien sûr, ils ont aussi quelques grands joueurs. Florian Wirtz joue incroyablement bien » , reconnaissait Serge Gnabry peu après le tirage. « Ils so

Par Julien Duez pour SOFOOT.com