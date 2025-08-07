Batteries électriques: l'américain Lyten rachète les actifs restants de Northvolt en Suède et en Allemagne

( TT News Agency / JONAS EKSTROMER )

Le fabricant américain de batteries Lyten a annoncé jeudi racheter l'ensemble des activités en Suède et en Allemagne du suédois Northvolt, qui a fait faillite, et compte relancer la production une fois la transaction finalisée.

L'achat inclut la principale usine de Northvolt dans le nord de la Suède à Skellefteå, Northvolt Ett, ainsi que son centre de recherche et de développement à Västerås (centre), a indiqué Lyten dans un communiqué.

Le groupe va également acquérir Northvolt Drei, une usine en cours de construction, située en Allemagne, ainsi que l'intégralité de sa propriété intellectuelle restante.

Fondé en 2016, Northvolt était l'un des plus grands fabricants européens de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, mais il a déposé son bilan en mars en raison d'un ralentissement de la demande, de retards de production et d'une énorme dette.

"Ces actifs nouvellement acquis ont été développés grâce à plus de 5 milliards de dollars d'investissements, incluant une capacité de production opérationnelle de batteries de 16 GWh et plus de 15 GWh en cours de construction", estime Lyten, qui construit des cellules légères de batteries au lithium-soufre.

L'entreprise américaine a assuré qu'elle prévoyait de réembaucher "une partie importante des employés précédemment licenciés" et qu'elle "évaluera les besoins en personnel site par site".

"L'objectif de Lyten est de devenir le principal fournisseur de batteries et de systèmes de stockage d'énergie propres produits localement, en Amérique du Nord et en Europe", a affirmé le patron de l'entreprise Dan Cook, cité dans le communiqué.

"L'acquisition des actifs de Northvolt accélère cette mission de plusieurs années".

Lyten avait auparavant déjà acquis plusieurs actifs de Northvolt.

En novembre 2024, l'entreprise a racheté l'usine de fabrication de batteries Cuberg de Northvolt en Californie.

Début juillet, elle a fait main basse sur les activités polonaises du groupe suédois en acquérant la plus grande usine d'Europe de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), destinés à stocker l'énergie solaire et éolienne, à Gdansk.

Lyten a aussi manifesté son intérêt pour le rachat de l'usine de production Northvolt Six, située au Québec (Canada).

Fondée en 2015, Lyten s'est spécialisée dans la technologie lithium-soufre, ne nécessitant pas de nickel, de manganèse, de cobalt ou de graphite, qui ne sont pas extraits ou traités en grandes quantités en Europe ou aux États-Unis.