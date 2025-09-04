Bastian Schweinsteiger démolit la Nationalmannschaft

Schweini chafouin.

Après la débâcle historique de l’Allemagne face à la Slovaquie (2-0), première défaite à l’extérieur de la Nationalmannschaft dans une campagne de qualification pour une Coupe du monde, Bastian Schweinsteiger n’a pas maché ses mots. Reconverti consultant auprès du service public allemand, l’ancien milieu du Bayern estime que la sélection dont il a porté le maillot à 121 reprises n’a pas le statut d’un prétendant au titre mondial : « À aucun moment aujourd’hui je n’ai pensé que nous allions gagner ce match. Nous avons été vraiment mauvais, nous n’avons pas été dangereux, nous n’avons rien montré physiquement. Or, si tu veux gagner une Coupe du monde, tu dois être résistant », s’est emporté le champion du monde 2014 qui ne tient cependant pas à accabler le sélectionneur Julian Nagelsmann.…

JD pour SOFOOT.com