Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque
Des hauts et des bas pour Bas Dost .
Révélé en Allemagne, l’attaquant international néerlandais (18 sélections, 1 but) de 36 ans a annoncé mettre un terme à sa longue carrière , dans un entretien avec le média néerlandais Algemeen Dagblad . Victime d’un malaise cardiaque le 29 octobre 2023 en plein match avec son club de Nimègue face à l’AZ Alkmaar, Bas Dost avait été contraint de mettre sa carrière entre parenthèses, à laquelle il met ce vendredi un point final.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
