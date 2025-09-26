 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 14:28

Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque

Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque

Des hauts et des bas pour Bas Dost .

Révélé en Allemagne, l’attaquant international néerlandais (18 sélections, 1 but) de 36 ans a annoncé mettre un terme à sa longue carrière , dans un entretien avec le média néerlandais Algemeen Dagblad . Victime d’un malaise cardiaque le 29 octobre 2023 en plein match avec son club de Nimègue face à l’AZ Alkmaar, Bas Dost avait été contraint de mettre sa carrière entre parenthèses, à laquelle il met ce vendredi un point final.…

CDB pour SOFOOT.com

