Barrages Ligue des champions : Bodø/Glimt dévore Sturm Graz, Fenerbahçe et Benfica dos à dos

Bodø toujours aussi costaud.

Alors que tous les yeux étaient logiquement tournés vers le choc de ces barrages aller de la Ligue des champions entre Fenerbahçe et Benfica, Bodø/Glimt a fait un pas de géant vers la qualification pour la phase de ligue de la C1 en réduisant en poussière Sturm Graz (5-0). Et les Norvégiens n’ont pas perdu de temps puisque trois des cinq buts ont été marqués avant la 25ᵉ minute, dont la merveilleuse réalisation d’Ulrik Saltnes suite à un amour de contrôle orienté. Après un autre pion d’Håkon Evjen, le malheureux William Boving a marqué un but contre son camp, portant le score à 5-0. Il faudrait un sacré retournement de situation pour que les Autrichiens éliminent Bodø/Glimt mardi prochain.…

TM pour SOFOOT.com