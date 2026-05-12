Barquettes de viande rouge dans un supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026

Barquettes de viande rouge dan sun supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
Barquettes de viande rouge dan sun supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026
Barquettes de viande rouge dan sun supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
Barquettes de viande rouge dan sun supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026
La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi après la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis qui montrent une accélération de l'inflation en rythme annuel, tandis que l'incertitude au Moyen-Orient ne favorise pas l'appétit pour le risque. Dans ... Lire la suite
Les prix à la consommation aux États-Unis ont décéléré sur un mois en avril, montrent les données officielles publiées mardi, tandis que l'inflation annuelle poursuit son envolée. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% en un mois, conformément ... Lire la suite
Des manifestants étaient mardi dans les rues de Bruxelles alors que les syndicats belges ont apellé à une grève nationale pour protester contre les coupes budgétaires du gouvernement dans les régimes de retraite.
Cet appel fait suite aux avertissements lancés à travers le monde sur les capacités inédites du modèle "Mythos", développé par Anthropic. Après l'agitation causée par les prouesses de "Mythos", le dernier modèle IA d'Anthropic, le superviseur financier allemand ... Lire la suite
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