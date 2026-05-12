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Barquettes de viande rouge dans un supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026
information fournie par AFP 12/05/2026 à 15:46

Barquettes de viande rouge dan sun supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Barquettes de viande rouge dan sun supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Barquettes de viande rouge dan sun supermarché du quartier de Manhattan à New York City le 9 avril 2026

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8 commentaires

  • 16:31

    la DLC est maintenant largement dépassée ...

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