Barcola est un joueur de Liverpool

39 buts, 37 passes décisives, et 152 matchs disputés plus tard, Bradley Barcola quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Le joueur français rejoint, comme attendu, Liverpool, pour une somme aux alentours des 125 millions d’euros, plus 20 en bonus. Il portera le numéro 29, comme ce fut le cas à Paris.

La plus grosse vente de l’histoire du PSG

Le natif de Lyon devient la plus grosse vente de l’histoire du club parisien, devant celle de Neymar, et confirme également l’importante refonte du secteur offensif parisien lors de ce mercato estival, marqué par les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-In Lee, et les arrivées de Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts.…

ABS pour SOFOOT.com