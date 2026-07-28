Barcola a donné son accord à un grand d'Angleterre

Barcola a donné son accord à un grand d'Angleterre

Bradley mais certainement pas bradé. Attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola pourrait bientôt faire ses valises pour rejoindre le Liverpool FC. D’après L’Équipe , le joueur de 23 ans a discuté avec Andoni Iraola et donné son accord de principe à Liverpool .

Une annonce prévisible depuis déjà quelques jours, étant donné que le natif de Villeurbanne avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Une nouvelle étape de franchie, qui pourrait définitivement acter le départ du joueur français du club parisien.…

ABS pour SOFOOT.com