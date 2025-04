Barcelone verra les demies malgré un grand Guirassy

Borussia Dortmund 3-1 FC Barcelone

Buts : Guirassy (S.P., 15 e et 49 e et 76 e ) pour les Allemands // Bensebaïni (C.S.C., 48 e ) pour les Espagnols

La seule fois qu’une équipe était remontée quatre buts d’écart en Ligue des champions, le Barça s’en souvient, le PSG aussi. Huit ans après, seul Marc-André Ter Stegen est encore barcelonais. Pour éviter d’être fanny ce soir à Dortmund, il a du avertir ses coéquipiers. Les points clés pour éviter la catastrophe ? Ne pas prendre de but en début de match, rester invulnérable avant la mi-temps, et surtout au retour des vestiaires. Les joueurs du Barça n’ont rien écouté, se sont fait peur et sont tombés sur un grand Serhou Guirassy. Son triplé a permis à Dortmund de croire un peu en l’exploit contre le Barça, défait pour la première fois en 2025 (3-1). Le Mur jaune a eu sa soirée de l’année, et c’est tout ce qu’on retiendra.…

UL pour SOFOOT.com