Barcelone va devoir verser une amende à l'Atlético
Attention à la fin de mois difficile. Le feuilleton Julián Alvarez au Barça a été l’un des (non) transferts les plus marquants de l’été. Entre déclarations, rumeurs et finalement un faux départ, Alvarez aura connu un été très mouvementé, et une rentrée toute capotée, lui qui n’a marqué que deux buts .
Si le transfert est finalement tombé à l’eau, l’Atlético n’a pas du tout apprécié les manières de faire du Barça . Le club madrilène avait même porté plainte contre son homologue catalan pour avoir « approché un joueur sous contrat » . …
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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