Barcelone retrouve un peu le sourire contre Benfica

Barcelone 3-1 Benfica

Buts : Raphinha (11 e et 42 e ) et Yamal (27 e ) pour le Barça // Otamendi (13 e ) pour Benfica

La tête était ailleurs, mais pas les jambes. Touché par le décès de son médecin Carles Miñarro Garcia, le FC Barcelone lui a rendu le plus beau des hommages en dominant tranquillement Benfica à Montjuic (3-1). Barcelone assume son statut malgré le contexte, et devient le premier qualifié en quarts de finale de Ligue des champions. Avec le talent de Lamine Yamal, une passe décisive et un but, et de Raphinha, double buteur, ce Barça-là était tout simplement trop fort.…

UL pour SOFOOT.com