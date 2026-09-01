Barcelone a (enfin) signé son nouveau buteur
Un rendu plutôt à la Braithwaite ou à la Lewandowski ? C’est ce qu’on découvrira dans les prochains mois pour celui qui portera dorénavant le numéro 9 à Barcelone : Gabriel Jesus . Le Brésilien a signé en provenance de Arsenal contre 10 millions d’euros plus quatre de bonus .
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