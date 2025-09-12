Barça : le Camp Nou, c'est pour quand ?

Alors que le FC Barcelone devait faire son retour au Camp Nou en ce début de mois de septembre, les travaux du stade semblent à l’arrêt. Tout cela à quelques jours du début de la Ligue des champions et de la réception du PSG. Kézaco ?

Le temps passe et les galères économiques du FC Barcelone restent. Au bord du gouffre depuis près de cinq ans, l’institution catalane colmate les brèches comme elle peut, à coups de leviers financiers, gros contrat de sponsoring avec Spotify, et vente de certains sièges VIP du Camp Nou à des investisseurs du Moyen-Orient. Le Camp Nou, justement, doit être le socle de reconstruction locale. Pour ce faire, Joan Laporta, le président, a ainsi lancé de vastes travaux d’agrandissement au mois de juin 2023. Objectif : obtenir un écrin de 105 000 places et, par la magie du ruissellement, une manne financière durable. Des rénovations qui ont poussé le club à disputer ses deux dernières saisons au stade olympique de Montjuïc (en banlieue barcelonaise). Mais voilà, les travaux patinent depuis quelques semaines et le Barça – qui devait retrouver son Camp Nou en ce mois de septembre – reste toujours sans domicile fixe.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com