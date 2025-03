Banderoles sur les Rabiot : le message n'est pas passé

Comme souvent cette dernière décennie, le Classique s’est moins joué sur le terrain qu'en tribunes. La condamnation des chants insultants et surtout des banderoles sur Adrien Rabiot et sa mère, Véronique, prennent une ampleur grandissante, renvoyant le football à ses démons et ses responsabilités.

L’ambiance est délétère aujourd’hui autour des tribunes de foot. Dimanche soir, lors du PSG-OM remporté aisément par les joueurs de la capitale (3-1), l’atmosphère s’est encore davantage alourdie. Le virage Auteuil, ou réside le Collectif Ultras Paris, n’avait clairement pas envie de suivre les recommandations de bonne conduite préconisées par le PSG. Les chants ont redoublé et surtout des banderoles ciblant l’ancien de la maison Adrien Rabiot et sa mère Véronique, par ailleurs son agente, ont été déployé sans qu’aucune réaction, notamment de la part de l’arbitre ou des déléguées de la LFP, ne surviennent, notamment les fameuses interruptions de match promises pourtant avant la rencontre.

Le contenu du texte outrepasse les habituels « chambrages » et autres volontés de rabaisser l’adversaire du soir. « Véronique, la sal… » , « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero, c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ? » , « Pu.. de mère en fils » . Sexiste, dépourvue d’humour ou d’une quelconque réflexion sur les conséquences, le but était-il clairement d’afficher son droit à la transgression et de défier les « bien-pensants » ? Il n’y avait surtout plus que de la rage et de la haine.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com