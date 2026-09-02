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Ballotté, Fofana débarque finalement à Sunderland
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 08:30
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Ballotté, Fofana débarque finalement à Sunderland

Ballotté, Fofana débarque finalement à Sunderland

On résume : 1/ il voulait aider Lyon à se qualifier pour la phase de ligue de Ligue des champions. 2/ avec son équipe, il a perdu le barrage retour contre Fenerbahçe. 3/ cette défaite a contraint Lyon à vendre. 4/ il a dû partir. 5/ il a été annoncé à Sunderland. 6/ il a été annoncé à Crystal Palace. 7/ rejouez le 5. 8/ rejouez le 6. 9/ rejouez le 5. 10/ le 5 est officiel !!! Et oui, Malick Fofana est définitivement un joueur de Sunderland. L’opération a été officialisée après 1 heure du matin, heure française.

Après deux saisons à l’OL, l’ailier belge de 21 ans a été transféré chez les Black Cats en échange de 35 millions d’euros, informe L’Équipe . Le journal relate les importantes tergiversations entre Sunderland et Crystal Palace, le club du Nord de l’Angleterre remportant finalement la mise après avoir fait gonfler les primes auprès de l’entourage du joueur . Juste avant, une discussion au téléphone entre Pierre Sage et Fofana aurait convaincu le droitier de s’engager chez les Eagles. Le canard relate également que le joueur rêvait d’Arsenal, qui n’a finalement pas voulu payer les 40 millions d’euros demandés par les dirigeants lyonnais.…

UL pour SOFOOT.com

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