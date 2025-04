Balerdi sur la semaine de stage à Rome : « On a fait des barbecues »

La merguez, ça rapproche.

Après la victoire foudroyante face à Brest dimanche soir (4-1), qui a permis à l’Olympique de Marseille de conserver sa place de dauphin, Leandro Balerdi est revenu, comme son entraîneur, sur la semaine de stage dans le Nord de Rome et ses bénéfices. Le capitaine de l’OM a totalement validé la méthode : « On va travailler comme la semaine dernière. On a profité, on a fait des barbecues, c’était une idée du coach . Il faut profiter, il faut travailler pour les prochains matchs. » …

TM pour SOFOOT.com