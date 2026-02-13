Balerdi a joué au Parc avec un problème à l'oreille

Pour retrouver l’Oreille cassée, direction les Arumbuyas ? Passé au travers de son match contre le PSG, Leonardo Balerdi a une sacrée excuse : le numéro 5 a joué le match avec… un problème à l’oreille . Selon La Provence , le capitaine souffrait d’un souci à l’oreille, et était en rééducation dans un service ORL d’un hôpital marseillais.

Il a joué à Paris à la demande de l’OM

Le canard rapporte que son club lui a demandé de jouer contre Paris, insistant pour qu’il tienne sa place en absence de Nayef Aguerd. L’Argentin de 27 ans devrait manquer le match contre Strasbourg ce samedi (à 17 heures). L’OM joue gros : en cas de défaite, il pourrait voir l’OL et la troisième place s’échapper à six points.…

UL pour SOFOOT.com