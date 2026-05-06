Bagarre à Santos : Neymar Jr et Robinho Jr enterrent la hache de guerre

Bagarre à Santos : Neymar Jr et Robinho Jr enterrent la hache de guerre

Junior vs Junior. Santos croisait le fer avec les Paraguayens du Recoleta Football Club, dans la nuit de mardi à mercredi, pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de la CONMEBOL. Neymar s’est d’abord illustré sur le terrain en inscrivant le seul but de son équipe , dans une partie qui s’est soldée sur un match nul (1-1). Mais bon, ce n’est pas vraiment pour ça qu’on était là.

🪄 Definición mágica de Neymar en el gol de @SantosFC @CocaCola_Br #LaMagiaDeVerdad #Sudamericana #LaGranConquista pic.twitter.com/E4J8R87Cxr…

EM pour SOFOOT.com