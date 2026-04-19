Milan fait le boulot à Vérone
Hellas 0-1 Milan
But : Rabiot (41 e ) pour Milan
Les trois points, et puis c’est tout.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Milan fait le boulot à Vérone
But : Rabiot (41 e ) pour Milan
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Feed from Désiré. Sorti sur blessure à Anfield mardi soir, il ne s’agissait finalement que d’un changement de précaution pour Désiré Doué. Incertain jusque-là pour la rencontre, l’international tricolore tiendra bien sa place sur le front de l’attaque parisienne ... Lire la suite
Ça commence à faire long. Le FC Metz a perdu, encore, ce dimanche face au Paris FC, et ses derniers très légers espoirs de maintien se sont sans doute envolés. Mathématiquement, les Grenats ne peuvent déjà plus se maintenir directement, il leur faudra espérer un ... Lire la suite
La langue n’a pas été tourné sept fois. Alors que le FC Nantes pensait tenir un succès précieux face à Brest avant que Brendan Chardonnet ne vienne égaliser pour les Ty-Zefs dans le temps additionnel (1-1), la rencontre a été marquée par les expulsions de Dehmaine ... Lire la suite
Le Bayern Munich a remporté dimanche un 35e titre de champion d'Allemagne, un deuxième consécutif, à la suite de sa victoire face à Stuttgart (4-2) lors de la 30e journée de Bundesliga. Avec 15 points d'avance à quatre journées de la fin sur son dauphin, le Borussia ... Lire la suite
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