Badge télépéage: comment bien choisir?

Les avantages du badge télépéage

Vous faites peut-être partie des nombreux automobilistes qui emprunteront les autoroutes de l’Hexagone cet été et qui risquent de se retrouver bloqués dans les embouteillages. Les bouchons se concentrent souvent au niveau des gares de péage, car les passages aux portiques génèrent automatiquement des ralentissements. Heureusement, le badge télépéage vous simplifie la vie. 12,7 millions d’automobilistes français ont déjà souscrit un abonnement.

Le principal avantage du badge télépéage est le gain de temps. Grâce à ce petit boîtier placé dans votre véhicule, les files d’attente sont derrière vous. Les capteurs le détectent à distance et les barrières s’ouvrent automatiquement. Vous pouvez emprunter l’une des voies réservées signalées par un “T” à 30 km/h sans vous arrêter.

L’autre avantage du badge télépéage est la simplicité d’utilisation et la tranquillité d’esprit. Vous n’avez plus besoin de chercher votre ticket, de sortir votre carte bancaire ou votre monnaie à chaque péage. Toutes les informations sont enregistrées sur votre badge, et vous êtes débité mensuellement.

Grâce au badge télépéage, vous adoptez une conduite plus écologique. En réduisant les temps d’arrêt, vous consommez moins de carburant et vous contribuez à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Trois offres au choix

Il existe trois offres sur le marché: Ulys, Bip&Go et Fulli. Chacune est déclinée en plusieurs formules adaptées aux différents profils d’automobilistes. Quel que soit l’opérateur choisi, vous pourrez circuler sur l’intégralité du réseau autoroutier français.

Le service de télépéage Ulys est proposé par le concessionnaire VINCI Autoroutes. Il revendique 6 millions d’utilisateurs. L’abonnement est sans engagement, le badge est gratuit et il n’y a pas de frais de mise en service. L’offre se décline en 3 formules: Ulys Flex vous permet de payer uniquement les jours où vous utilisez le badge ( 0,90 euro par jour). Avec Ulys Classic, vous payez 2 euros par mois utilisé. Ulys Premium est facturé 3,50 euros par mois utilisé. Grâce à cette formule, vous bénéficiez de la garantie panne mécanique et pneumatique et d’une assistance dédiée.

Bip&Go est une filiale du groupe Sanef. Avec la formule à la carte, vous payez uniquement lorsque vous utilisez le badge ( 1,90 euro par mois). En optant pour le forfait, vous payez 16 euros par an (soit 1,33 euro par mois) pendant 12 mois. Cette formule est avantageuse si vous prenez l’autoroute fréquemment. En revanche, les frais de mise en service s’élèvent à 10 euros .

Le badge télépéage Fulli est commercialisé par le groupe APRR/AREA. L’offre Nomad s’adresse aux voyageurs occasionnels. Elle est disponible pour 1,70 euro par mois, avec 11 euros de frais de mise en service. Vous ne payez que lorsque vous roulez. Les automobilistes réguliers peuvent profiter de réductions de 20% à 30% sur leurs trajets.

Les services annexes

Les abonnés au badge télépéage bénéficient de prestations et services complémentaires. En plus de l’accès au réseau autoroutier français, il est possible de souscrire une option pour utiliser votre badge en Espagne, au Portugal et en Italie (à partir de 2 euros par mois chez Ulys, 2,40 euros chez Fulli et 2,50 euros chez Bip&Go).

Quelle que soit l’offre choisie, vous pourrez régler le stationnement dans des parkings partenaires directement avec votre badge. Les trois concessionnaires proposent également une solution de recharge pour les propriétaires de véhicules électriques.

Payez l’autoroute avec vos chèques vacances grâce à l’offre Liber-t Vacances Pour payer l’autoroute avec vos chèques vacances, il vous suffit d’ouvrir un compte client Liber-t Vacances et d’y déposer vos Chèques Vacances Connect. Vous recevez votre badge à domicile. Le plafond est fixé à 250 euros . Vous consommez cette avance au fil de vos trajets sur autoroute. Le montant non consommé en fin d’année est reporté sur l’année suivante. Une fois l’avance consommée, vous pouvez continuer à utiliser votre badge et à bénéficier des avantages du télépéage.

À lire aussi:

Avantages, inconvénients et primes… On vous dit tout sur le télépéage

Blablacar, Karos, Klaxit, Mobicoop: covoiturez pour économiser votre essence

Location de voiture: 7 astuces pour économiser