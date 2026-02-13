Aymeric Laporte révèle qu’il aurait pu signer à l’OM cet été

À quoi ça tient. Invité sur RMC ce jeudi, Aymeric Laporte a assuré qu’il aurait pu rejoindre la Canebière en début de saison . Pour rappel, le défenseur central avait finalement fait son retour à Bilbao en provenance d’Al-Nassr, où il évoluait depuis deux saisons.

Le champion d’Europe 2024 a ainsi confié qu’il n’était pas tout fait épanoui dans le club de Cristiano Ronaldo : « Je ne l’ai jamais dit avant aujourd’hui mais dès la première année en Arabie saoudite, je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment ce que je recherchais. J’en ai parlé au club dès la première année, ils m’ont demandé de patienter. C’est resté la même chose, j’ai eu quelques soucis là-bas, rien de grave, mais qu’on n’a pas su gérer. On a décidé de ne pas continuer sur une troisième année » .…

CMF pour SOFOOT.com