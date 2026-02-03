Axel Disasi file dans un autre club de Premier League

Du balais ! Après avoir passsé de longs mois au placard des indésirables de Chelsea, Axel Disasi va retrouver des couleurs. Sans trop se dépayser, le défenseur central s’est engagé en prêt du côté de West Ham jusqu’à la fin de la saison. Les deux clubs londoniens ont annoncé cet accord dans la nuit de lundi à mardi. L’occasion pour l’international français de se relancer après un autre prêt mitigé du côté d’Aston Villa la saison passée.

« Tout le monde connaît ma situation ces derniers mois , a déclaré le joueur de 27 ans, alors je veux juste revenir sur le terrain, retrouver les sensations du jeu et aider l’équipe. » Cash . …

SW pour SOFOOT.com