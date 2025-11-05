Avis de tempête : nouvelle date pour Bastia-Laval !
Nouvelles têtes et nouvelle date.
La tempête Benjamin aura donc eu raison du Bastia-Laval, initialement prévu le 24 octobre. Pas de duel entre insulaires et Mayennais ce soir-là : l’avion des Tango est resté bloqué sur le tarmac, cloué au sol par les bourrasques. Résultat, match reporté à une date ultérieure, et la LFP a finalement tranché : ce sera le mardi 25 novembre à 20 heures. …
MH pour SOFOOT.com
