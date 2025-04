information fournie par So Foot • 28/04/2025 à 11:14

Avec un magnifique coup franc de Franco Mastantuono, River Plate remporte le Superclásico

Il nous a parlé, Franco.

Un Clásico en cachait un autre ce week-end. En plus d’une finale de Coupe du Roi très controversée, se déroulait un nouveau Superclásico entre River Plate et les Boca Juniors. Dans l’ambiance de fête, un joueur s’est démarqué de la plus belle des manières. À la 25 e minute de jeu, Franco Mastantuono, pisté par les grands clubs d’Europe, a ouvert le score d’un coup franc sensationnel .…

MP pour SOFOOT.com