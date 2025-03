information fournie par So Foot • 11/03/2025 à 22:58

Avec un grand Marcus Thuram, l'Inter tranquillise Feyenoord

Inter Milan 2-1 Feyenoord

Buts : Thuram (8 e ) et Çalhanoğlu (51 e ) pour l’Inter // Moder (SP, 42 e ) pour le Feyenoord

Eugenio Bersellini, Giovanni Trapattoni, Roberto Mancini et Helenio Herrera. Simone Inzaghi entre dans le cercle très fermé des entraîneurs aux 200 matchs avec l’Inter. Pour passer ce cap, son onze n’a que moyennement récité ses principes contre Feyenoord (2-1) . Malgré un superbe but de Marcus Thuram, les Intéristes ont encaissé leur deuxième but de leur campagne de Ligue des champions. Un affront lavé par une belle performance de Marcus Thuram.…

UL pour SOFOOT.com