Avec un doublé de Marcus Thuram, l'Inter étrille le Torino
information fournie par So Foot•25/08/2025 à 22:58
Avec un doublé de Marcus Thuram, l'Inter étrille le Torino
Inter 5-0 Torino
Buts : Bastoni (18
e
), Thuram (36
e
et 62
e
), Lautaro (52
e
) et Bonny (72
e
) pour l’Inter
Les maux de la fin de la saison dernière semblent déjà loin pour l’Inter.…
