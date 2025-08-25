information fournie par So Foot • 25/08/2025 à 22:58

Avec un doublé de Marcus Thuram, l'Inter étrille le Torino

Inter 5-0 Torino

Buts : Bastoni (18 e ), Thuram (36 e et 62 e ), Lautaro (52 e ) et Bonny (72 e ) pour l’Inter

Les maux de la fin de la saison dernière semblent déjà loin pour l’Inter.…

AL pour SOFOOT.com