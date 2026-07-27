100 choses que les gens détestent plus que l’équipe d’Argentine

Depuis leur défaite en finale de la Coupe du monde, les Argentins ne comprennent pas pourquoi tout le monde les déteste, comme s'ils étaient les seuls à ne pas avoir vu le coup de poing de Molina, l'agression de Paredes, ou qu'ils avaient tourné le dos ostentatoirement aux Espagnols victorieux. Que Javier Milei, Lisandro Martinez et consorts se rassurent : ils ne sont pas les pires. Voici, en vrac, ce qui fait encore plus consensus en matière de détestation.

→ Javier Milei,

→ Les ASVP,…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com