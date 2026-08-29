Avec Lee Kang-In, l'Atlético reste invaincu en Liga

Séville 1-3 Atlético de Madrid

Buts : Sierra (66 e ) pour les Andalous // Baena (4 e et 33 e ) et Lookman (26 e ) pour les Colchoneros

De quoi faire oublier Julián Alvarez ? Le score final, et ensuite c’est tout. En une mi-temps, l’Atlético a fait le spectacle et cloisonné le FC Séville (3-1). Diego Simeone a eu besoin d’un grand Álex Baena, auteur d’un doublé et en mesure de donner le tournis aux Andalous de l’ancien toulousain Gabriel Suazo. Les locaux se sont réveillés en fin de match, mais l’Atlético avait déjà fait ce qu’il sait faire de mieux : temporiser, maîtriser le tempo. Et donc casser le rythme. Les Colchoneros n’ont pas encore perdu cette saison . Ils s’installent provisoirement en tête de la Liga, en attendant les matchs de Barcelone (contre le Rayo Vallecano, ce lundi) et du Real Madrid (contre Malaga, ce dimanche).…

UL pour SOFOOT.com