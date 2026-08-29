 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avec Lee Kang-In, l'Atlético reste invaincu en Liga
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 23:43
Ajouter Boursorama à vos sources

Avec Lee Kang-In, l'Atlético reste invaincu en Liga

Avec Lee Kang-In, l'Atlético reste invaincu en Liga

Séville 1-3 Atlético de Madrid

Buts : Sierra (66 e ) pour les Andalous // Baena (4 e et 33 e ) et Lookman (26 e ) pour les Colchoneros

De quoi faire oublier Julián Alvarez ? Le score final, et ensuite c’est tout. En une mi-temps, l’Atlético a fait le spectacle et cloisonné le FC Séville (3-1). Diego Simeone a eu besoin d’un grand Álex Baena, auteur d’un doublé et en mesure de donner le tournis aux Andalous de l’ancien toulousain Gabriel Suazo. Les locaux se sont réveillés en fin de match, mais l’Atlético avait déjà fait ce qu’il sait faire de mieux : temporiser, maîtriser le tempo. Et donc casser le rythme. Les Colchoneros n’ont pas encore perdu cette saison . Ils s’installent provisoirement en tête de la Liga, en attendant les matchs de Barcelone (contre le Rayo Vallecano, ce lundi) et du Real Madrid (contre Malaga, ce dimanche).…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Juve enchaîne contre Parme
    La Juve enchaîne contre Parme
    information fournie par So Foot 29.08.2026 23:28 

    Juventus 2-0 Parma Buts : González (62 e ) et Koopmeiners (88 e ) pour la Juve. Le Buffonico tourne en faveur de la Juve. 2-0 et puis s’en va. C’est le tarif que la Juve a infligé à Parme, ce samedi, à l’occasion de la troisième journée de Serie A. Comme face à ... Lire la suite

  • Troyes et Angers s'imposent à l'extérieur
    Troyes et Angers s'imposent à l'extérieur
    information fournie par So Foot 29.08.2026 22:45 

    Trois matchs, aucune victoire à domicile. Ce samedi soir n’a pas porté chance aux locaux, puisque ni Auxerre, contre Angers (1-3) , ni Lorient, face à Troyes (1-2) ni Brest, devant Toulouse (2-2) n’ont été souverains chez eux. Auxerre a du boulot À l’Abbé-Deschamps, ... Lire la suite

  • L'OL laisse échapper des points face au Havre
    L'OL laisse échapper des points face au Havre
    information fournie par So Foot 29.08.2026 22:42 

    Olympique Lyonnais 1-1 Le Havre Buts : Openda (87 e ) pour l’OL // Samatta (74 e ) pour le HAC Plus d’infos à suivre… … UL pour SOFOOT.com

  • Nantes reste maudit en Ligue 2
    Nantes reste maudit en Ligue 2
    information fournie par So Foot 29.08.2026 22:06 

    En Avant Guingamp 3-3 FC Nantes Buts : Ben Brahim (9 e ) et Gomis (15 e et 90 e +8) pour les Bretons // Younoussa (22 e et 49 e ) et Joujou (85 e ) pour les Ligériens. Lueur d’espoir ? Pas encore ! Nantes est passé à une minute, à un penalty de remporter un match ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank