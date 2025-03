Avec ce LOSC, tous les espoirs sont permis

Après avoir ramené un nul de Dortmund, Lille doit désormais assurer dans la dernière ligne droite et rallier, pour la première fois, les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour consolider sa réputation de spécialiste des épopées européennes, Bruno Genesio est prêt à faire rêver la capitale des Flandres.

Après Manchester City, le Real Madrid, l’Atlético ou encore l’AS Roma, Bruno Genesio entend bien accrocher un autre mastodonte européen à son tableau de chasse : le Borussia Dortmund. Dernier finaliste de la Ligue des champions, le BvB ressemble quand même à une bête blessée, ce qui convient parfaitement à ce chasseur expérimenté, mais ce dernier a préféré mettre toute la pression sur le dos de son adversaire, mardi, lors de l’ultime conférence de presse avant cette bataille.

Défaits à domicile par Augsbourg et désormais dixièmes de Bundesliga, les Jaune et Noir n’ont pas préparé au mieux l’échéance, pendant que le LOSC se défaisait de Montpellier (1-0), voyant même naître certaines tensions dans le vestiaire avec une altercation entre Julian Brandt et Jamie Gittens, finalement tous deux dans le groupe, et un coup de gueule de Nico Kovač. « Je n’étais pas forcément rassuré de lire ou d’écouter ce que j’ai vu ou entendu sur leurs problèmes à l’entraînement. Parce que ça peut resserrer les rangs , avertit Genesio. On connaît la force des équipes allemandes dans ce genre de situations. On s’attend à devoir jouer un match à 100% pour essayer de l’emporter. » Désormais rompu à ces matchs sous tension, le maître dogue se prépare à aborder son 67 e match de Coupe d’Europe avec l’objectif de glaner son 33 e succès et de confirmer ce bon ratio.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com